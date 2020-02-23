23 Şubat 2020, Pazar

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Galatasaray kafilesi Kadıköy'e doğru yola çıktı

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Kadıköy'e doğru hareket etti. İşte o görüntüler...
23.02.2020

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