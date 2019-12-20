Galatasaray kafilesi İzmir'e ulaştı

Süper Lig'de yarın Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray takımı, İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, taraftarları tezahüratlarla karşıladı. Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e yoğun destekte bulundu. Terim ise taraftarların yanına giderek selamladı. Galatasaray kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Galatasaray maçında hakem Serkan Tokat düdük çalacak.



Galatasaray'ın Göztepe maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli.