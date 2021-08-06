Galatasaray-Johnstone maçının ardından flaş sözler! "Ciddi değişiklikler olacak"

Galatasaray sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV maçıyla başlamış ve Hollanda ekibine yenilerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Sarı-kırmızılılar 3. ön eleme turunda St. Johnstone ile karşılaşırken ilk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Galatasaray-Johnstone maçını değerlendirdi. Özcan, "PSV maçındaki sahada olan ilk 11'in yarısı değişti. 3 yeni transfer ilk 11'de yer aldı. PSV maçına göre 5 değişiklik oldu ama bu kadro da değişecek. İlk 11'de 4 değişimin daha olmasını bekliyorum" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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