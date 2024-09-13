Galatasaray ile anlaşmaya varan Roland Sallai İstanbul'da! İşte o görüntüler
Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Freiburg forması giyen Roland Sallai'yi kadrosuna kattı. Macar futbolcu, sarı-kırmızılı kulüp için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri
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