GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün Ümraniyespor maçı sonrası A Spor'a konuştu! "Trabzonspor maçı..."
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekibin yıldız isimlerinden Yunus Akgün, önemli açıklamalarda bulundu. Akgün, "Çok iyi mücadele ettik. Taraftarımıza da teşekkür ederiz. 1-0 kazandık ama çok daha farklı bir maç olabilirdi. Biraz dinlendikten sonra Trabzonspor maçı çalışmalarına başlayacağız." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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