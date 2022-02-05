GALATASARAY HABERLERİ: Transferde son durum ne? "Robson Reis ismi gündemde"
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitmesine sayılı günler kala sarı-kırmızılılar, çalışmalarına da hız verdi. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, "Robson Reis ismi gündemde, 21 yaşında genç bir oyuncu olduğu için bir takım çalışmalar var. Ross Barkley ismini yönetim kesin dille yalanladı. Reis transferi kolay bir transfer değil." şeklinde konuştu. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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