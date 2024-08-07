GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk ve Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu sözleri!
Trendyol Süper Lig'de oynayacakları Hatayspor maçına hazırlanan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk ve kaptan Fernando Muslera basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı transfer konusunda net konuşurken, Uruguaylı file bekçisi ise Kerem Aktürkoğlu hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. İşte açıklamaların tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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