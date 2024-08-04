GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Süper Kupa finalinin ardından konuştu!
Galatasaray, Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:06
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk Süper Kupa finalinin ardından konuştu! 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:27
GOL | Galatasaray 0-4 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:32
GOL | Galatasaray 0-5 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:51
GOL | Galatasaray 0-2 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
00:55
Icardi'den sonra Kerem de ofsayta takıldı! 03 Ağustos 2024 | 12:00
00:39
Icardi'nin golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon... 03 Ağustos 2024 | 12:00
01:38
GOL | Galatasaray 0-1 Beşiktaş 03 Ağustos 2024 | 12:00
04:23
Buruk'tan Süper Kupa sözleri! 03 Ağustos 2024 | 12:00