GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk ile Galatasaray arasında görüşme yapılmadı! İşte sebebi
30 Nisan'da yapılacak seçim ile yeni başkanını belirleyecek olan Galatasaray'da gözler bir yandan teknik direktör Domenec Torrent'in yerine gelmesi beklenen yeni hocada. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu gelecek sezon ile beraber Torrent ile devam edilmeyeceğini açıkladılar. Torrent'in yerine gelmesi beklenen adaylardan Okan Buruk konusunda da henüz somut bir adım atılmadığı ortaya çıktı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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