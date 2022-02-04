GALATASARAY HABERLERİ - O isimler kampta! Alanyaspor maçı öncesi Galatasaray'da son durum
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı kırmızılı ekip Antalya'ya daha erken giderek kampa girdi. Teknik Direktör Domenec Torrent önderliğinde çalışmalarını sürdüren Aslan'da yeni transferler Bafetimbi Gomis, Inaki Pena, Semih Kaya ve Erick Pulgar antrenmana katılan isimler oldu. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan verdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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