GALATASARAY HABERLERİ - Luis Campos Galatasaray için İstanbul'a geldi!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmek için yola çıkan Portekizli futbol insanı Luis Campos, İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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