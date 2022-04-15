GALATASARAY HABERLERİ - İşte Metin Öztürk'ün teknik direktör tercihi!
Galatasaray'da olağanüstü seçim günü yaklaşıyor. 30 Nisan'da yapılacak olan seçim ile yeni başkanını ve yönetimini belirleyecek Aslan'da teknik direktör tercihi de merak konusu. A Spor yorumcusu Taner Karaman, başkan adayı Metin Öztürk'ün ilk tercihini açıkladı. Karaman, "Dün Metin Öztürk ile 1.5 saatlik özel bir sohbet gerçekleştirdik. Metin Öztürk'ün bence birinci ismi Okan Buruk gibi duruyor. Burada sorun Domenec Torrent'in sözleşmesinin fesih maddesi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
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