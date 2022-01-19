GALATASARAY HABERLERİ - İşte Luis Campos'un Galatasaray'a geliş sebebi! "Transfer..."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmek için yola çıkan Portekizli futbol insanı Luis Campos, İstanbul'a geldi. Yapılacak görüşmeden önce A Spor muhabiri Emre Kaplan, Campos'un geliş sebebini açıkladı. Kaplan, "Edindiğimiz bilgilere göre Başkan Elmas ile Campos bilgi alışverişi yapacaklar. Bu mali şartlarda profesyonel sözleşme imzalamak çok mümkün değil ama kadroya katılacak oyuncular ile ilgili ve gönderilecek isimlerle ilgili görüşülecek. Galatasaray'ın transfer yapması için oyuncu satması lazım ve bu konuda Luis Campos'tan yararlanılacak ama resmi bir görevlendirme beklenmiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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