GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın UEFA listesi! 6 isimde değişiklik
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi gruplarında aldığı başarılı sonuçların ardından namağlup liderliği ile son 16'ya adını yazdırmayı başarmıştı. Devre arası transfer döneminde Yedlin ve Luyindama ile yollarını ayıran Aslan, Diagne'nin sakatlığı sebebiyle 3 ismi listeden sildi. Bu 3 isim yerine Inaki Pena, Erick Pulgar ve Batefimbi Gomis yazıldı. A Spor yorumcusu Serhan Türk listeyi değerlendirdi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
İşte G.Saray'ın UEFA listesi! 6 isimde değişiklik 04 Şubat 2022 | 12:00
00:29
Cimbom Pulgar'ı böyle duyurdu! 03 Şubat 2022 | 12:00
00:52
Uluç'tan çarpıcı sözler! "Burak Elmas kuruş hesabını yapıyor" 03 Şubat 2022 | 12:00
00:52
Uluç'tan çarpıcı sözler: Gedson Fernandes transferinin amacı... 03 Şubat 2022 | 12:00
00:51
Galatasaray'da Mbaye Diagne takımdan ayrılıyor mu? 03 Şubat 2022 | 12:00
01:10
İşte Galatasaray'ın Gedson'dan vazgeçme sebebi! "8 Şubat'a kadar..." 03 Şubat 2022 | 12:00
01:09
Semih Kaya yuvaya dönüyor! 03 Şubat 2022 | 12:00
01:11
G.Saray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'da! 03 Şubat 2022 | 12:00