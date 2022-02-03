GALATASARAY HABERLERİ - İşte Galatasaray'ın Gedson'dan vazgeçme sebebi! "8 Şubat'a kadar..."
Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da orta sahaya arayış sürüyor. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, Gedson'dan vazgeçilme sebebini açıkladı. Kelleci, "Galatasaray'ın Gedson transferinin vazgeçilme sebebi. Luis Campos. Muhtemelen Campos öyle bir isim verecek ki Gedson'a gerek kalmayacak. Campos 8 Şubat'a kadar Gedson'dan daha iyisini getirecek diye düşünüyorum." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:10
İşte Galatasaray'ın Gedson'dan vazgeçme sebebi! "8 Şubat'a kadar..." 03 Şubat 2022 | 12:00
01:09
Semih Kaya yuvaya dönüyor! 03 Şubat 2022 | 12:00
01:11
G.Saray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'da! 03 Şubat 2022 | 12:00
01:04
G.Saray yönetimine flaş sözler! "Sadece kümede kalır" 03 Şubat 2022 | 12:00
00:51
G.Saray'dan Gomis paylaşımı! Böyle duyuruldu 02 Şubat 2022 | 12:00
20:46
Elmas'tan flaş açıklamalar! 02 Şubat 2022 | 12:00
05:04
Beşiktaş'a flaş sözler! "Mağdur oldukları için yaptılar" 02 Şubat 2022 | 12:00
02:14
Elmas'tan şok Gedson sözleri! "İsteseydik..." 02 Şubat 2022 | 12:00