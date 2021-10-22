GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan sert sözler! "Galatasaray fevkalade akılsız oynadı"

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, gruptaki 3. maçında Lokomotiv Moskova'yı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan duayen isim Hıncal Uluç, "Galatasaray fevkalade akılsız oynadı. Fatih Terim kafasındaki yanlışlara ısrarla, inatla devam ediyor. Kime inat bunu yaptığını biliyorum. Neden ısrarla Babel'i oynattığını ikimiz de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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