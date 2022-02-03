GALATASARAY HABERLERİ - Hıncal Uluç'tan çarpıcı sözler! "Burak Elmas transferde kuruş hesabını yapıyor"
A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sarı kırmızılıların transfer gündemine dair konuşan Uluç, "Fatih Terim'in bu yanlış transfer politikası yüzünden yıkılmış, dağılmış ve boğazına kadar borca batmış Galatasaray'ın kuruşunu hesaplamak durumunda olan Burak Elmas, yeni banka borçlarıyla G.Saray'ın borcunu arttıracağına kuruş hesabı yapıyor. Çok doğru yapıyor. Galatasaray başkanı böyle olur" dedi.
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