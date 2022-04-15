GALATASARAY HABERLERİ - Hamza Akman görücüye çıktı! "Gümbür gümbür geliyor"
Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında görücüye çıktı. 17 yaşındaki genç oyuncu babasının izinden giderek Galatasaray formasını genç yaşta giydi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Hamza hakkında konuştu. Özcan, "Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman'ın çok konuşulacağını söylemişti. Oğullarının da konuşulacağını söylemişti. Hoca haklı çıktı çünkü kendilerini belli ediyorlar. 12-13 yaşlarında ortaya çıkıyorlar. Şu an duyduğumu ise Ayhan Akman'ın oğulları gümbür gümbür geliyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
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