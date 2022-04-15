Video Galatasaray Videoları GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı genç yıldıza flaş sözler! "Kulübede kalacaksa..."

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı genç yıldıza flaş sözler! "Kulübede kalacaksa..."

Galatasaray'ın sezon başında Ankara Keçiörengücü takımından büyük umutlarla satın aldığı Barış Alper Yılmaz'da soru işaretleri devam ediyor. Genç oyuncu aradığı forma şansını istediği seviyede bulamadı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Barış Alper hakkında konuştu. Karaman, "İlk geldiğinde dikkat çekiyordu. Sezonun kalan kısmında veya gelecek sezon da kulübede kalacaksa başka bir yerde kiralık olarak oynaması onun için daha iyi olacaktır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)

15 Nisan 2022 | 12:01
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:49
İşte Öztürk'ün tercihi! 15 Nisan 2022 | 12:00
00:50
G.Saraylı genç yıldıza flaş sözler! 15 Nisan 2022 | 12:00
00:52
Öztürk'e sert eleştiri! "Boş vaatler" 14 Nisan 2022 | 12:00
05:21
Öztürk'ten Terim sözleri! 14 Nisan 2022 | 12:00
01:27
Uluç'tan Arda Turan açıklaması! 14 Nisan 2022 | 12:00
00:41
Uluç: Torrent oyunu okumayı bilmiyor! 14 Nisan 2022 | 12:00
00:52
"Yönetimini konuşmaktan futbola sıra gelmiyor" 14 Nisan 2022 | 12:00
01:11
Torrent'e şok sözler! "Yapamadıkları yapamayacaklarının garantisidir" 14 Nisan 2022 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN