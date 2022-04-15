GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaraylı genç yıldıza flaş sözler! "Kulübede kalacaksa..."
Galatasaray'ın sezon başında Ankara Keçiörengücü takımından büyük umutlarla satın aldığı Barış Alper Yılmaz'da soru işaretleri devam ediyor. Genç oyuncu aradığı forma şansını istediği seviyede bulamadı. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Barış Alper hakkında konuştu. Karaman, "İlk geldiğinde dikkat çekiyordu. Sezonun kalan kısmında veya gelecek sezon da kulübede kalacaksa başka bir yerde kiralık olarak oynaması onun için daha iyi olacaktır." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberleri)
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