GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın genç yıldızına İtalya'dan 2 teklif!
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, Adana Demirspor'da gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 7 gol ve 8 asist yapan 21 yaşındaki oyuncuya İtalya'dan talipler var. A Spor yorumcusu Haldun Domaç detayları aktardı. Domaç, "Yunus'a 2 tane cazip teklif var. Teklifler de ciddi." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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