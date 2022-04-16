GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın başkan adaylarına flaş Aziz Yıldırım örneği!
Galatasaray'da gözler olağanüstü seçimde. 30 Nisan'da yapılacak olan başkanlık seçimi ile beraber mevcut başkan Burak Elmas'ın görevi son bulacak. Seçime 2 adayla girecek olan Galatasaray'da bu zorlu göreve talip olan isimler Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu oldu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç bu iki isim üzerinden Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın örneğini verdi. Uluç, "Aziz Yıldırım aday olduğunda kimse kendisini tanımadığını söylüyordu. Belki de Metin bey ya da Eşref bey bütün dengeleri bozar ve anormal başarılara imza atar. Sadece şu anki söylemler ve mevcut durum güçlü gelmiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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