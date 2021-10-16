GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da tarihi kongre! Cengiz yönetimi ibra edilecek mi?

Galatasaray'da tarihi gün geldi. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda toplanan Galatasaray genel kurul üyeleri, Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibrası için oy kullanacaklar. Konu ile ilgili yorum yapan A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, ​"İlk kez üst üste iki seçim yapılacak Galatasaray'da. Yıllardır Galatasaray'da çok gergin divan, mali ve genel kurullar gördüm. Ancak bu oylama kapalı yapılacak. Burada oy verecek kişi deşifre olmayacak ve daha sağlıklı bir seçim ortamı oluşacak. Sonucunu kestirmek gerçekten çok zor. Konuşmacıların açıklamaları ve belgelerine göre durum belli olacak. Ama tansiyonun yüksek olduğu bir ibra kongresi olacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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