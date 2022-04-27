GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray başkan adaylarına flaş sözler! "Umut göremiyorum"
Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşıyor. 30 Nisan'da yeni başkanını seçecek sarı kırmızılı camiada iki aday var. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, adaylar hakkında konuştu. Akcan, "Camianın nabzını tuttuğumuzda her iki başkan adayının listesinde de beklentilerin gerçekleşmesi konusunda çok büyük umutlar göremiyorum. Burak Elmas yönetimi de büyük sözler vermişti. Giderken de en büyük etkenlerden bir tanesi sözlerin tutulmamasıydı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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