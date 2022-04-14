GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Galatasaray eleştirisi! "Yönetimini konuşmaktan futbola sıra gelmiyor"
Galatasaray'da sancılı dönem devam ediyor. Süper Lig'de istediği sonuçlardan çok uzak kalan sarı kırmızılı ekipte olağanüstü seçim süreci de devam ediyor. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Aslan'ı eleştirdi. Keskin, "Galatasaray kadrosu ne olursa olsun kendine yakışmayan oyunlar oynadı. Bu kadro kaliteli ve iş yapabilecek bir kadro. Devamlı kaosun olduğu bir ortam. Galatasaray yönetimini konuşmaktan futbola sıra gelmiyor." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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