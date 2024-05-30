GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim ile Okan Buruk şampiyonluk kutlamasında bir araya geldi!
Trendyol Süper Lig'in 2023*2023 sezonunu Galatasaray şampiyon tamamladı. Sarı-kırmızılı ekipte kutlamalar devam ederken, Fatih Terim ile Okan Buruk bir araya geldi. İşte o samimi görüntüler... | Galatasaray haberleri
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