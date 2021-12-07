07 Aralık 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim hastaneye kaldırıldı!

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanacak karşılaşma öncesi Fatih Terim şoku yaşanıyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, hastaneye kaldırılan Terim'in son durumunu açıkladı. Kaplan, "Sağlık durumu iyi. Şu an hastanede gözetim altında tutuluyor. Hocanın Roma seyahatinde olmama durumu var. Yapılan kontrollerden sonra belli olacak. " dedi. (GS spor haberleri)
07.12.2021
ABONE OL

Terim hastaneye kaldırıldı! Terim hastaneye kaldırıldı! 07.12.2021
3 mevkiye 3 transfer! Gruptan lider çıkılırsa... 3 mevkiye 3 transfer! Gruptan lider çıkılırsa... 07.12.2021
Arda Turan ve Mustafa Ceceli Waka Waka Arda Abi şarkısını seslendirdi! Arda Turan ve Mustafa Ceceli "Waka Waka Arda Abi" şarkısını seslendirdi! 07.12.2021
Ayrılığı böyle açıkladı: Yüzde 100 gidecek Ayrılığı böyle açıkladı: Yüzde 100 gidecek 07.12.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Lazio maçında Mohamed’i izleyecekler! Resmi teklif ve transfer... Lazio maçında Mohamed'i izleyecekler! Resmi teklif ve transfer... 07.12.2021
Terim’den sürpriz sistem değişikliği! Lazio maçında... Terim'den sürpriz sistem değişikliği! Lazio maçında... 07.12.2021
Terim kimi seçecek? Kerem ile oynayacak santrforun... Terim kimi seçecek? "Kerem ile oynayacak santrforun..." 06.12.2021
G.Saraylı isme flaş ifadeler! İleride oynayamaz G.Saraylı isme flaş ifadeler! "İleride oynayamaz" 05.12.2021
Terim’i o sözlerle eleştirdi! Ligde ve Avrupa’da farklı Terim'i o sözlerle eleştirdi! "Ligde ve Avrupa'da farklı" 05.12.2021
G.Saray maçı sonrası patladı! Çakır puanları çaldı G.Saray maçı sonrası patladı! "Çakır puanları çaldı" 05.12.2021
G.Saray’ın golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı G.Saray'ın golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı 04.12.2021
Toroğlu’dan çok sert VAR sözleri! Sen baltasın balta Toroğlu'dan çok sert VAR sözleri! "Sen baltasın balta" 04.12.2021
Toroğlu yorumladı! Halil’in golünden önce faul var mı? Toroğlu yorumladı! Halil'in golünden önce faul var mı? 04.12.2021
Burak Elmas basının karşısına çıktı! Burak Elmas basının karşısına çıktı! 04.12.2021
Gözler Terim’in tercihlerinde! Yapacağı tek değişiklik... Gözler Terim'in tercihlerinde! "Yapacağı tek değişiklik..." 04.12.2021
Uluç’tan çarpıcı sözler! Manşetlere çıkmayı çok seviyor Uluç'tan çarpıcı sözler! "Manşetlere çıkmayı çok seviyor" 03.12.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi! Brezilyalı yıldız...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan ocak bombası! İşte Fatih Terim'in istediği futbolcu
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 15. hafta)
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan 2 transfer bombası birden! Ocak ayında...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da devre arasında 3 ayrılık! Fatih Terim biletlerini kesti
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak golcü hamlesi! Kolombiyalı yıldız...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör