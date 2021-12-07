GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim hastaneye kaldırıldı!

Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile oynanacak karşılaşma öncesi Fatih Terim şoku yaşanıyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan, hastaneye kaldırılan Terim'in son durumunu açıkladı. Kaplan, "Sağlık durumu iyi. Şu an hastanede gözetim altında tutuluyor. Hocanın Roma seyahatinde olmama durumu var. Yapılan kontrollerden sonra belli olacak. " dedi. (GS spor haberleri)

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