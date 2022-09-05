GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu: Elinde bombayla oynuyordu!
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK'yı konuk etti. A Spor yorumcsuu Erman Toroğlu mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Ben olsam Abdülkerim sarı kartı gördüğünde çıkartırdım çünkü elinde bombayla oynuyordu. Yüzümü yıkamaya gittim. Geldiğimde atıldı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Toroğlu: Elinde bombayla oynuyordu! 05 Eylül 2022 | 12:00
03:34
"Icardi Gaziantep maçında tribünde olabilir" 02 Eylül 2022 | 12:00
00:50
Sevilla'dan Nelsson'a yeni teklif 02 Eylül 2022 | 12:00
02:59
Canlı yayında açıkladı! "Gol sorununun nedeni..." 01 Eylül 2022 | 12:00
01:56
Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri! "Kulübeye çekilmeli" 29 Ağustos 2022 | 12:00
00:25
Derbi sonrası flaş yorum! "Rakibe pozisyon vermiyorlar" 29 Ağustos 2022 | 12:00
00:56
Erman Toroğlu Trabzonspor Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Taş devri" 28 Ağustos 2022 | 12:00
00:39
Flaş Cengiz iddiası! "Gideceği yer G.Saray olur" 28 Ağustos 2022 | 12:00