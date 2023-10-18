Galatasaray haberleri: Erden Timur'a flaş transfer yanıtı!
Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da transfere dair dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Timur'un bu açıklamalarına A Spor yorumcusu Yusuf Kenan Çalık'tan dikkat çene bir cevap geldi.
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