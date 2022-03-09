GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Barcelona'ya odaklandı! İşte Torrent'in vazgeçilmezleri...
Süper Lig'deki kötü gidişatı süren Galatasaray gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Barcelona maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu aktardı. Çorlu, Sabah Sporu programında şu ifadelere yer verdi. "Galatasaray'da Torrent geldikten sonra her maç farklı kadro ile sahaya çıkıldı. Ancak Torrent'in vazgeçmeyeceği 4 isim belli oldu. Onlar Sacha Boey, Nelsson, Marcao ve Aanholt oldu. " dedi.
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