Galatasaray Barcelona maçı için İspanya'ya gitti! Barcelona Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile karşı karşıya gelecek Galatasaray bu karşılaşma için İspanya'ya hareket etti. İşte sarı-kırmızılıların havaalanındaki o görüntüleri... (GS spor haberleri)
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