GALATASARAY HABERLERİ: Cenk Ergün'den Joao Pedro açıklaması!
Galatasaray'da Cenk Ergün, istifa iddialarının ardından açıklamalarda bulundu. Ergün, "Transfer görüşmeleri devam ediyor ancak bu görüşmelerin içerisinde çok sık bulunmuyorum ancak Joao Pedro transferinden devam eden bir süreç var." dedi.
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