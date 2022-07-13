GALATASARAY HABERLERİ: Alexandru Cicaldau'ya sert eleştiri! "G.Saray seviyesinde değil"
Galatasaray 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Avusturya kampında devam ediyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, sarı-kırmızılıları değerlendirdi. Geçtiğimiz yaz transfer edilen Alexandru Cicaldau'yu eleştiren Özcan, "Cicaldau'nun Galatasaray seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Avrupa kulüpleri bir ışık görse 6,5 milyon euro'yu gözü kapalı verirdi zaten. Ben bu oyuncuda bir ışık göremedim." ifadelerini kullandı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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