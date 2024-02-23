GALATASARAY HABERİ: Anthony Taylor'a ateş püskürdü! "Ne kadar kötü olduğunu..."
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Sparta Prag - Galatasaray karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Maçın hakemi Anthony Taylor, dünyanın en ünlü hakemlerinden birisi. İngiltere’de zirvededir. Ne kadar kötü bir hakem olduğunu gördük" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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