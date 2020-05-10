Galatasaray Diagne'yi zararına satacak

Galatasaray'da 13 milyon Euro'luk maliyetine rağmen katkısı vasatı bie aşamayan, olaylarıyla herkesi çileden çıkaran ve Fatih Terim'in gelecek sezon planlarında yer almayan Senegalli forvet Mbaye Diagne'ye 5-6 milyon Euro'luk teklif gelmesi halinde transferine onay verilecek.

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