21 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray Diagne'nin satışını bekliyor
Forvet ve orta saha transferi için bonservis gelirine ihtiyaç duyan Galatasaray, Diagne'nin kendisini isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmasını bekiyor.
21.07.2019
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