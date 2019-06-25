Galatasaray Deniz Türüç'te acele etmiyor

Kayserispor'la olan sözleşmesinde 10 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Deniz Türüç için 5 milyon euro'ya kadar düşse de Galatasaray, henüz oyuncu satışı yapamadığı için herhangi bir somut adım atamıyor.