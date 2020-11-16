Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Seçimde aday olacak mı?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mahkemenin idari ibrasızlık kararını iptal etmesinden sonra açıklamalarda bulundu. Seçimde aday olup olmayacağıyla ilgili Cengiz, "Sağlığım elverdikçe Galatasaray'a her zaman, sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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