Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Benim kimseyle iş birliğim yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçime girecek hiçbir adayla iş birliği içinde olmadıklarını söyledi. "Seçimle değil, Bankalar Birliği'yle uğraştım" diyen Cengiz, "Bu imzayı atmasam büyük sıkıntılar oluşabilirdi" diye konuştu.

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