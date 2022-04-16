Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Ayrılıklar da sevdaya dahil
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni seçilecek yönetimin görev sürelerinin dolmasına izin vermelerini rica eden Elmas, "Attila ilhan’ın da söylediği gibi ‘ayrılıklar da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili’" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamaların tamamı... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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