Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu genel kurulda konuştu! "Asla taviz vermeyiz"
Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. "Ünal Aysal ile görüştük. Kürek ve yelkene sponsor olmaya söz verdi." diyen Hamamcıoğlu, "Biz zor durumda sorumluluk almak istiyoruz. Bizi kimse linç etmeye, parçalamaya çalışmasın. Bundan taviz vermeyiz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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