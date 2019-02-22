22 Şubat 2019, Cuma

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Galatasaray Avrupa'da mazisini arıyor

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son 5 sezonda beklenen performansı sergileyemedi.
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