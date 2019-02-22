22 Şubat 2019, Cuma
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Diagne beklentilerin altında kaldı
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Diagne'nin performansı ilk 4 maçta beklentilerin altında kaldı. Senegalli forvet, 4 karşılaşmada sadece 1 gol atarken, son 2 karşılaşmada rakip kalelere şut çekemedi.
22.02.2019
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