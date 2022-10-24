Galatasaray - Alanyaspor maçını bu sözlerle yorumladı! "G.Saray 2 puandan fazlasını kaybetti"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray - Alanyaspor maçı sonrası, "G.Saray 2 puandan fazlasını kaybetti. Beşiktaş derbisi var Abdülkerim Bardakcı'yı bu maçta oynatamayacaksınız. Sacha Boey Karagümrük maçında oynayamayacak. Bazı futbolcular ve Okan Buruk psikolojik olarak yıprandı. Taraftarların morali bozuk ve tepkiliydi" dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
"G.Saray 2 puandan fazlasını kaybetti" 24 Ekim 2022 | 12:00
01:03
"Katletmek için sahaya çıkmış" 24 Ekim 2022 | 12:00
00:46
Toroğlu yorumladı! Abdülkerim'in kırmızı kartı doğru mu? 23 Ekim 2022 | 12:00
01:25
Erden Timur'dan flaş F.Bahçe maçı sözleri! 23 Ekim 2022 | 12:00
01:27
Toroğlu Boey'in kırmızı kartını IFAB kuralları ile yorumladı! 23 Ekim 2022 | 12:00
01:45
Toroğlu Mertens'in iptal edilen golünü değerlendirdi! "Kalenin içine girse..." 23 Ekim 2022 | 12:00
00:43
Abdülkerim ve Boey derbide oynayacak mı? Toroğlu yorumladı! 23 Ekim 2022 | 12:00
03:38
Hasan Çavuşoğlu G.Saray maçı sonrası konuştu: Hakemler de hata yapacak! 23 Ekim 2022 | 12:00