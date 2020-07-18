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Galatasaray 8 hafta sonra kazanmak istiyor

Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında saat 21.00'de Göztepe ile karşılaşacak.
18.07.2020
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