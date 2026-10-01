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Van Bommel'den Lukaku açıklaması
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Van Bommel'den Lukaku açıklaması

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta cuma günü A Milli Futbol Takımımızla karşılaşacak Belçika'da Teknik Direktör Mark van Bommel ve futbolculardan Senne Lammens basın toplantısı düzenledi.

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