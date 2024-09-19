Galatasaray 2-2 Slavia Prag | MAÇ ÖZETİ
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle 2-2 berabere kaldı. İşte maçın özeti...
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