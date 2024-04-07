Flaş yorum! "Futbol iklimimiz sağlıklı değil"
Trendyol Süper Lig'de 31 hafta geride kalırken Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışı için kıyasıya rekabet içeresinde. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Türkiye'deki futbol iklimi ile ilgilli flaş yorumda bulundu. İşte detaylar...
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