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Flaş yorum! "Futbol iklimimiz sağlıklı değil"

Trendyol Süper Lig'de 31 hafta geride kalırken Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışı için kıyasıya rekabet içeresinde. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Türkiye'deki futbol iklimi ile ilgilli flaş yorumda bulundu. İşte detaylar...

07 Nisan 2024 | 09:22
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