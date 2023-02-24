Flaş Nicolo Zaniolo iddiası! "Sezon sonunda Galatasaray'da yok"
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Transfer Raporu'nda Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, "Galatasaray uzun vadede Zaniolo'yu tutamaz. Sezon sonunda Zaniolo Galatasaray'da olmaz. Sözlü bir anlaşma var. Sezon sonuna kadar kaç maç oynar? Onu da bilmyorum" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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