Flaş Galatasaray sözleri: Alınan sonuçlar kötü ama...
2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Galatasaray, 4 hazırlık maçına çıktı ve bu karşılaşmaların hiçbirini kazanamadı. Sarı-kırmızılıların bu performansını A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. Umurhan, "Hazırlık maçlarındaki sonuçlar kötü ama teknik direktör Okan Buruk'un kafasındaki şeyler sahaya yansımaya başladı." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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