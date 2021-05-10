10 Mayıs 2021, Pazartesi
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Flaş Fatih Terim sözleri! "Galatasaray'da şampiyon olamazsa..."
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 maç kala şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bulunuyor. Son haftalarda heyecan doruktayken, A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz lig yarışını değerlendirdi. "Fatih Terim ligi şampiyon bitirirse kalır" diyen Korkmaz, "İkinci bitirirse kalamaz, üçüncü bitirirse kuvvetle ihtimal kalmaz. Çünkü Fatih Terim'i istemeyenler genel kurul üyesi sayısı bir hayli fazla" dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
10.05.2021
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